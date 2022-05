Calciomercato Juventus | Arrivabene fa uno sgarbo alla Fiorentina | che colpo!

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus aveva chiesto (e ottenuto) una promessa alla scuderia Raiola subito dopo il #calciomercato di gennaio:… - Gazzetta_it : Juve #Pogba Contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore - SkySport : Dybala, l'agente è a Londra: il punto di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato #Dybala #Juventus - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Fagioli per arrivare ad un Top: Cherubini ci prova #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Morata in bilico: tentazione dalla Serie A #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

Laha bussato alla porta dell'Udinese ma la prima richiesta da 30 milioni di euro è stata ritenuta troppo alta. La sensazione è che sia solo un arrivederci alle prossime settimane e non un ...Commenta per primo Come raccontato da.com , ci sarà domani un incontro tra Rafaela Pimenta e laper parlare dei suoi assistiti, tra cui non c'è solo Paul Pogba ma anche De Ligt, Kean e Pellegrini. Oggi il Corriere ...La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive di un incontro fissato con il suo entourage per domani per capire se ci sono i margini per il grande colpo.Alfredo Pedullà, grande esperto di calciomercato, ha rivelato alcune importanti notizie riguardanti vecchi e nuovi obiettivi della Juventus ...