Cagliari - Inter 1 - 3: super Lautaro, Inzaghi non molla lo scudetto (Di domenica 15 maggio 2022) Ancora non è finita. L'Inter non molla e, vincendo 3 - 1 contro il Cagliari, tiene ancora vivo il campionato: il Milan non può festeggiare lo scudetto da casa, ma dovrà conquistarselo sul campo, nel ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022) Ancora non è finita. L'none, vincendo 3 - 1 contro il, tiene ancora vivo il campionato: il Milan non può festeggiare loda casa, ma dovrà conquistarselo sul campo, nel ...

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - moruz87 : Tutti in Duomo a festeggiare!!!L'Inter crollerà in terra sarda, andiamooooo!!!Ah ma come Cagliari Inter 1a3? Nooooo… - gemin_steven98 : RT @SkySport: CAGLIARI-INTER 1-3 Risultato finale ? ? #Darmian (25') ? #Lautaro (51') ? #Lykogiannis (54') ? #Lautaro (84') ? ? https://t.c… -