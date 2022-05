Anna Pettinelli quasi irriconoscibile in questo scatto: a 18 anni era molto diversa (Di domenica 15 maggio 2022) Anna Pettinelli quasi irriconoscibile in questo scatto del passato che risale a quando aveva circa 18 anni. Anna Pettinelli è una conduttrice televisiva e radiofonica ed è un’opinionista. Da quando riveste il ruolo di insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi abbiamo avuto modo di conoscerla meglio. Abbiamo compreso che la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 15 maggio 2022)indel passato che risale a quando aveva circa 18è una conduttrice televisiva e radiofonica ed è un’opinionista. Da quando riveste il ruolo di insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi abbiamo avuto modo di conoscerla meglio. Abbiamo compreso che la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

gossip_t7 : #Mediaset: fuori #AnnaPettinelli. Ad Amici di #MariaDeFilippi arriva #AlessandraAmoroso? - lauref_ : RT @isoledipinte: io vivo per i commenti di Anna pettinelli sull'eurovision #Eurovision #esc2022 - Ruvo_01 : RT @isoledipinte: io vivo per i commenti di Anna pettinelli sull'eurovision #Eurovision #esc2022 - frakpop77 : RT @isoledipinte: io vivo per i commenti di Anna pettinelli sull'eurovision #Eurovision #esc2022 - namelesslotx : RT @isoledipinte: io vivo per i commenti di Anna pettinelli sull'eurovision #Eurovision #esc2022 -