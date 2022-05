A Spalletti già manca Insigne: “Lui come Totti, un professionista serio” (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Pennarello ‘morsicchiato’ per tutta la partita, ma nervosismo contenuto. Stesso discorso ai microfoni, dove il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è presentato visibilmente rilassato. “Merito della giornata storica, c’era un’aria bella per rendere onore a Insigne. Nel primo quarto d’ora siamo stati frenati, il Genoa ci ha sfidato a viso aperto, poi è venuta fuori la qualità”. Il tecnico toscano già sente la mancanza di Insigne: “E’ chiaro che ho avuto a che fare con un professionista che si è sempre allenato e ha accettato le scelte anche quando è andato in panchina. Insigne è un prototipo di giocatore che a volte ti fa arrabbiare ma se non c’è ti manca. Lui dal nulla ti crea la situazione pericolosa, come Del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Pennarello ‘morsicchiato’ per tutta la partita, ma nervosismo contenuto. Stesso discorso ai microfoni, dove il tecnico del Napoli Lucianosi è presentato visibilmente rilassato. “Merito della giornata storica, c’era un’aria bella per rendere onore a. Nel primo quarto d’ora siamo stati frenati, il Genoa ci ha sfidato a viso aperto, poi è venuta fuori la qualità”. Il tecnico toscano già sente lanza di: “E’ chiaro che ho avuto a che fare con unche si è sempre allenato e ha accettato le scelte anche quando è andato in panchina.è un prototipo di giocatore che a volte ti fa arrabbiare ma se non c’è ti. Lui dal nulla ti crea la situazione pericolosa,Del ...

