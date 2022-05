Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 18:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGI OSULLA Roma-TERAMO, PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO A Roma SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA, IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE IN VIA PORTUENSE, TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E PARCO LEONARDO LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE, AL MOMENTO PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI, CODE TRA SPINACETO A IL BIVIO PER VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-Roma, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA RALLENTATO, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 18.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGI OSULLA-TERAMO, PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO ASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA, IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE IN VIA PORTUENSE, TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E PARCO LEONARDO LA CIRCONE E’ SCORREVOLE, AL MOMENTO PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI, CODE TRA SPINACETO A IL BIVIO PER VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA RALLENTATO, ...

