Ucraina, Di Maio: “Ue sia sempre più in prima linea per pace” (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea sia “sempre di più in prima linea” per la pace in Ucraina. Lo chiede il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando da Berlino, dove sta per iniziare la riunione informale della Nato, e dopo il vertice del G7 di questa mattina. “Queste giornate in Germania, prima con il G7 e poi la Nato, sono una grandissima opportunità per dimostrare ancora una volta l’unità della nostra Alleanza – ha sottolineato Di Maio – La Nato è un’alleanza difensiva che in questo momento sta gestendo con la massima attenzione la crisi in Ucraina, ovviamente in complementarietà con la Ue”. Complementarietà, ha affermato il titolare della Farnesina, che “deve vedere sempre di più la Ue in ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea sia “di più in” per lain. Lo chiede il ministro degli Esteri Luigi Di, parlando da Berlino, dove sta per iniziare la riunione informale della Nato, e dopo il vertice del G7 di questa mattina. “Queste giornate in Germania,con il G7 e poi la Nato, sono una grandissima opportunità per dimostrare ancora una volta l’unità della nostra Alleanza – ha sottoto Di– La Nato è un’alleanza difensiva che in questo momento sta gestendo con la massima attenzione la crisi in, ovviamente in complementarietà con la Ue”. Complementarietà, ha affermato il titolare della Farnesina, che “deve vederedi più la Ue in ...

