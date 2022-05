(Di sabato 14 maggio 2022) I figli di papà, questa volta, non hanno litigato. Non ci sono state polemiche o accuse. Stefanos, figlio di papà coach Alos e Sascha figlio dell'altro papà coach Alexander senior, hanno giocato ...

La Gazzetta dello Sport

I figli di papà, questa volta, non hanno litigato. Non ci sono state polemiche o accuse. Stefanos, figlio di papà coach Apostolos e Sascha figlio dell'altro papà coach Alexander senior, hanno giocato ...Arrivato nella capitale comedel tennis spagnolo, Alcaraz ne è uscito praticamente come re,... Certo, ci sono i vari Zverev, Medvedev,e (speriamo) Berrettini . Ma Alcaraz, che ha già ... Tsitsipas principe del Foro, batte Zverev e conquista un posto in finale Partita emozionante ma ricca di errori quella vinta dal greco. Avanti anche Khachanov e De Minaur al Foro Italico ...Nel 2022 solamente Carlos Alcaraz ha vinto più partite di Stefanos Tsitsipas . Il 23enne di Atene, numero 5 del mondo, si presenta ...