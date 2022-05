Ottava tappa Giro d’Italia 2022 | a Napoli vince De Gendt

(Di sabato 14 maggio 2022) Il belga De Gentd ha vinto l’, da, precedendo i compagni in fuga Gabburo, Arcas e Vanhoucke. Lopez resta sempre in maglia rosa. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Advertising

RaiNews : Partita l'ottava tappa del @giroditalia: il tracciato di #Napoli come omaggio a #Procida capitale della cultura. Se… - sportmediaset : De Gendt si impone a Napoli: fuga e volanta vincente - sportmediaset : De Gendt si impone a Napoli: fuga e volanta vincente - sportli26181512 : Giro d'Italia, il belga De Gendt ha vinto l'8^ tappa a Napoli. Lopez conserva maglia rosa: Il belga si è imposto ne… - sportface2016 : #Giro105 L'ordine di arrivo dell'ottava tappa, un grande #DeGendt vince a #Napoli #Giro -

Il belga si è imposto nell'frazione Napoli - Napoli precedendo i compagni di fuga Gabburo, Arcas e Vanhoucke. Lo spagnolo Lopez Perez resta in testa alla classifica generale davanti al tedesco ...Le parole di Giacomo Nizzolo prima della partenza a Napoli dell'del Giro d'ItaliaOA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra ...Partenza e arrivo a Napoli nell’ottava tappa del Giro d’Italia. A triobfare dopo una volta a quattro è stato il belga della Lotto De Gendt, secondo l’azzurro della Bardiani Gabburo. Terzo Arcas, quart ...