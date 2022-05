Napoli tra Genoa | addio a Insigne e Giro d' Italia E salta l' allenamento

(Di sabato 14 maggio 2022) Il fattore G sulla vigilia del. G come: l'avversario da battere per garantirsi il terzo posto e chiudere bene il campionato. G come, perché causa la Corsa Rosa, che oggi percorre un ...

G come Giro, perché causa la Corsa Rosa, che oggi percorre un circuito frae i Campi Flegrei, Luciano Spalletti ha dovuto soprassedere sull'allenamento odierno (raggiungere il centro sportivo ......d'Italia torna a fare tappa nel centro di, da dove oggi partirà e dove, dopo 153 km, si concluderà l'ottava frazione. Il disegno prevede un percorso nervoso, per buona parte in circuitoi ... Lotta al contrabbando di sigarette: quattro arresti tra Napoli e provincia Bisognerà aspettare le immancabili sorprese estive, controllare se il Barcellona veramente si presenterà con una di quelle offerte capaci di far vacillare Aurelio De Laurentiis (oltre i 50 milioni) o ...Meret Napoli rinnovo. Rinnovo Meret-Napoli, le ultime. Proprio del rinnovo di Meret con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha analizzato la strategia del portiere e la posiz ...