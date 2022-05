“Multata” Laura Pausini | conseguenze pesantissime per il gesto all’Eurovision

(Di sabato 14 maggio 2022) Il volto femminile dell’Eurovision Song Contest è. La cantante, sul palco del Pala Alpitour di Torino, è una delle conduttrici insieme all’altro cantante Mika e ad Alessandro Cattelan dell’evento musicale più visto al mondo e che, per la finalissima di sabato 14 maggio, eleggerà il vincitore che erediterà lo scettro dai Maneskin., oltre a sfoggiare abiti bellissimi come quelli di Alberta Ferretti indossati durante la seconda semifinale, ha regalato al pubblico anche un duetto con Mika e un omaggio al Festival di Sanremo che, tuttavia, non è stato trasmesso da Raiuno a causa dei tempi strettissimi dell’Eurovision. Durante una delle puntate dello showè stata anche la protagonista di una gaffe clamorosa nel corso della prima semifinale ...

Pausini, arriva la multa per la gaffe Secondo quanto si legge sul portale ' Anticipazioni TV ', la gaffe commessa daPausini, nonostante sia diventata virale e abbia divertita il ...Pausiniall'Eurovision 2022 per il "porca vacca"/ Spunta indiscrezione Il presentatore di Uno Mattina in Famiglia ha quindi chiesto a Rosanna Fratello cosa conta per vincere l'... Laura Pausini multata all'Eurovision 2022 per il 'porca vacca'/ Spunta indiscrezione Laura Pausini è il volto femminile dell'Eurovision 2022 ... ad aver ripreso l'artista, starebbero pensando ad una multa. Si tratta, tuttavia, di un'indiscrezione non confermata.