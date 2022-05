Advertising

Sinisa prima del lunch-match di domani contro il Sassuolo: il decimo posto è ancora una meta ... In questi giorni potevo stare a casa a letto per riprendermi e invece tutti i giorni sono qui ... che anche priva dell'allenatore è stata raggiunta al minuto 95, ultimo di una partita ... compresa la vittoria del Swansea, con handicap quotata 3,15 sulle quattro partite restanti... Mihajlovic: "Potevo stare a letto per riprendermi e invece sono qui, è la mia vita". E il futuro... Mihajlovic: "Addio con Bigon? Non so cosa succederà. Lui grande professionista" "Con Bigon ho un ottimo rapporto, è una grande persona e un grande professionista. A volte poteva capitare che non ..."