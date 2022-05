LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: ritmi ancora blandi, non cambiano i tempi della combinata (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.35 Molti piloti, dopo una pausa ai box, stanno tornando in pista, presumibilmente per i time attack. 9.32 Ecco un fermo immagine che lascia intendere la brutta caduta accusata da Deniz Oncu: A vicious highside for @Denizoncu53 The Turk looked a little sore, hopefully he's OK! #Moto3 #FrenchGP pic.twitter.com/7NWNfyh42r — MotoGP (@MotoGP) May 14, 2022 9.30 Mancano intanto 10 minuti al termine delle FP3, e Sergio Garcia è ancora escluso, addirittura con il diciottesimo tempo della combinata… 9.27 Oncu sembrerebbe esser caduto male sulla caviglia sinistra, allontanandosi dalla moto a bordo pista gattonando, prima di essere soccorso. Da ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.35 Molti piloti, dopo una pausa ai box, stanno tornando in pista, presumibilmente per i time attack. 9.32 Ecco un fermo immagine che lascia intendere la brutta caduta accusata da Deniz Oncu: A vicious highside for @Denizoncu53 The Turk looked a little sore, hopefully he's OK! ##FrenchGP pic.twitter.com/7NWNfyh42r — MotoGP (@MotoGP) May 14,9.30 Mancano intanto 10 minuti al termine delle FP3, e Sergio Garcia èescluso, addirittura con il diciottesimo tempo… 9.27 Oncu sembrerebbe esser caduto male sulla caviglia sinistra, allontanandosi dalla moto a bordo pista gattonando, prima di essere soccorso. Da ...

