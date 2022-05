Lance Storm | “Sarebbe da stupidi un turn heel di Lacey Evans dopo i video mandati in onda”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 14 maggio 2022)essere rimasta off screen per via della maternità,è tornata a SmackDown. La WWE ha mandato indiversinei quali laraccontava le sue esperienze di vita e di come sia riuscita a superare anche momenti molto difficili. In tale contesto ha destato qualche perplessità l’indiscrezione secondo cui i piani della WWEro quelli di inserirla a Raw comeha commentato la cosa affermando cheuna decisione alquanto stupida. “Non ha senso” Durante “Figure Four Daily” su F4WOline,ha parlato della rientrantee dei piani creativi che la vedrebbero ...