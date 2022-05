Jeannette | l' isola russa è letteralmente sparita da Google Maps | forse gli Usa un sospetto sconvolgente

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) L'diè quasi del tutto coperta dal ghiaccio, eppure suscita una certa curiosità per il fatto di esserescomparsa da. Questo pezzo di terra in mezzo al Mar della Siberia misura appena due chilometri di lunghezza e appartiene al territorio russo, anche se a riguardo esiste una disputa da parecchio tempo: a scoprire l'era stata una spedizione guidata da George De Long, ufficiale della Marina americana. Gli utenti dihanno scoperto che l'è stata censurata su: al suo posto ora appare un segno nero. Eproprio la disputa tra Russia e Stati Uniti è il motivo per cui l'è stata oscurata. Stando alla ricostruzione del Mirror, ...