Internazionali di Tennis, rivendono a prezzi stellari i biglietti per la finale: bagarini multati (Di sabato 14 maggio 2022) Roma – Anche quest’anno, in occasione del torneo di Tennis “Internazionali BNL di Tennis 2022” che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità. Costantemente e con una presenza discreta, in uniforme e in abiti civili, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno vigilato e tuttora vigilano, fino al termine del torneo, nelle aree interne ed esterne interessate dalla manifestazione sportiva per la tranquillità dei partecipanti, degli addetti ai lavori e del pubblico. Proprio in questo contesto, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno sorpreso 2 ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 14 maggio 2022) Roma – Anche quest’anno, in occasione del torneo diBNL di2022” che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità. Costantemente e con una presenza discreta, in uniforme e in abiti civili, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno vigilato e tuttora vigilano, fino al termine del torneo, nelle aree interne ed esterne interessate dalla manifestazione sportiva per la tranquillità dei partecipanti, degli addetti ai lavori e del pubblico. Proprio in questo contesto, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno sorpreso 2 ...

