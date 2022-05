Incentivi auto 2022: quando partono e come funzionano (Di sabato 14 maggio 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i nastri di partenza stanno per essere tagliati. I fondi messi a disposizione dal governo prevedono 650 milioni per il 2022, con stanziamenti anche su 2023 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i nastri di partenza stanno per essere tagliati. I fondi messi a disposizione dal governo prevedono 650 milioni per il, con stanziamenti anche su 2023 ...

Advertising

infoiteconomia : Incentivi auto 2022, c’è la data: quando e come chiederli - PaoloFestuccia : RT @LaStampa: Dai 200 euro una tantum agli incentivi per Internet, auto e moto: ecco tutti i bonus e come fare per ottenerli - qui_finanza : Incentivi auto 2022, c’è la data: quando e come chiederli - ApportunityIt : Incentivi auto 2022 quando partono bonus come funziona le novità - UrbanPost - ApportunityIt : Bonus auto e moto, da lunedì arrivano gli incentivi per l'acquisto fino a 5mila euro - Fanpage -