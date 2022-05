FI-PI-LI: auto contromano, un morto e 4 feriti nello scontro con altra vettura (Di sabato 14 maggio 2022) L'automobilista deceduto, 36enne, era alla guida dell'auto che, per cause ancora da verificare, stava procedendo da alcuni chilometri contromano sulla strada Fi-Pi-Li L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 14 maggio 2022) L'mobilista deceduto, 36enne, era alla guida dell'che, per cause ancora da verificare, stava procedendo da alcuni chilometrisulla strada Fi-Pi-Li L'articolo proviene da Firenze Post.

