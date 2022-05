Advertising

LA NAZIONE

Il commercialista aretino Giovanninon ancora. cooptato dal Cda di, saltato per la mancanza del quorum di Diego D'Ippolito Doveva essere un passaggio formale l'approvazione del bilancio diin assemblea dei soci e ...Franco Scortecci Non è nemmeno iniziata l'assemblea dei soci diper l'approvazione del bilancio. A far mancare il numero l'assenza di Franco Scortecci, ...essere destinato a Giovanni. L'... Estra, Grazzini è ancora congelato Scortecci assente: niente nomina Non entra ancora nel Cda il rappresentante di Arezzo, manca il quorum del 78% nel giorno del bilancio. Il commercialista spiega: "Non cambia nulla, solo un rinvio di qualche settimana: manca solo la r ...Doveva essere un passaggio formale l’approvazione del bilancio di Estra in assemblea dei soci e invece tutto è stato rimandato. Motivo del rinvio L’assenza a sorpresa di Franco Scortecci amministrato ...