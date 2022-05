DIRETTA Giro d’Italia 2022, Napoli-Napoli LIVE: 21 atleti al comando. Anche Martin, Van der Poel e Girmay in fuga (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.41 La carovana è a Licola, a breve gli atleti entreranno nel circuito del Monte di Procida (19 km) da ripetere quattro volte. 14.38 Biniam Girmay è transitato per primo allo sprint intermedio di Lago Patria. 110 km all’arrivo. 14.35 I corridori più vicini alla maglia rosa tra coloro che compongono la fuga: – Guillaume Martin (Cofidis) +4’06” – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) +17’06” – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) +18’27” – Harold Tejada (Astana Qazaqstan) +19’50” 14.32 I 21 fuggitivi: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wout Poels e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.41 La carovana è a Licola, a breve glientreranno nel circuito del Monte di Procida (19 km) da ripetere quattro volte. 14.38 Biniamè transitato per primo allo sprint intermedio di Lago Patria. 110 km all’arrivo. 14.35 I corridori più vicini alla maglia rosa tra coloro che compongono la: – Guillaume(Cofidis) +4’06” – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) +17’06” – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) +18’27” – Harold Tejada (Astana Qazaqstan) +19’50” 14.32 I 21 fuggitivi: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wouts e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide ...

