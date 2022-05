Conte: «Ho vinto tanto. E perso molte finali, mi ha fatto bene» (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK. Di seguito le parole dell’allenatore del Tottenham. IDOLO – «Mio padre. Non era forte a giocare a calcio, ma giocava e per me era un idolo. Il suo, invece, era Pelé. Per me lui e Maradona sono stati i migliori». SCUOLA – «Non ero il primo della classe, ma studiavo, visto che la mia famiglia mi diceva sempre: ‘Se studi, poi puoi giocare a calcio’. Sarei diventato un insegnante di materie scientifiche se non fossi diventato calciatore. Se ci pensi, un insegnante e un allenatore hanno molti punti in comune. Da allenatore, tu insegni la tua idea di calcio ai giocatori». TROFEI – «Ne ho vinti molti. Difficile dire il numero, ma ho vinto tanto sia da giocatore che da allenatore. Ma ho anche perso tanto, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Tottenham Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport UK. Di seguito le parole dell’allenatore del Tottenham. IDOLO – «Mio padre. Non era forte a giocare a calcio, ma giocava e per me era un idolo. Il suo, invece, era Pelé. Per me lui e Maradona sono stati i migliori». SCUOLA – «Non ero il primo della classe, ma studiavo, visto che la mia famiglia mi diceva sempre: ‘Se studi, poi puoi giocare a calcio’. Sarei diventato un insegnante di materie scientifiche se non fossi diventato calciatore. Se ci pensi, un insegnante e un allenatore hanno molti punti in comune. Da allenatore, tu insegni la tua idea di calcio ai giocatori». TROFEI – «Ne ho vinti molti. Difficile dire il numero, ma hosia da giocatore che da allenatore. Ma ho anche, ...

