Chi è il padre di Lulù Selassiè e perché è in carcere (Di sabato 14 maggio 2022) Il padre di Lulù Selassiè delle altre due principesse Clarissa e Jessica si chiama Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. La sua discendenza regale e nobile, però, era stata messa in dubbio dal settimanale Oggi. Il nome che attualmente porta è cui vero Giulio Bissiri ma per Oggi il genitore delle tre concorrenti del GF Vip sarebbe in realtà figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo dell’imperatore Hailé Selassié. Le principesse però, sentita questa cosa, hanno completamente negato questa insinuazione e a voler fare chiarezza sulla questione è stata Jessica, la sorella più grande. Da quanto ha raccontato infatti 47 anni fa, in Etiopia, ci fu una rivoluzione che spodestò il bisnonno e suo padre riuscì a scappare e a salvarsi. “Mio padre è scappato perché una persona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Ildidelle altre due principesse Clarissa e Jessica si chiama Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. La sua discendenza regale e nobile, però, era stata messa in dubbio dal settimanale Oggi. Il nome che attualmente porta è cui vero Giulio Bissiri ma per Oggi il genitore delle tre concorrenti del GF Vip sarebbe in realtà figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo dell’imperatore Hailé Selassié. Le principesse però, sentita questa cosa, hanno completamente negato questa insinuazione e a voler fare chiarezza sulla questione è stata Jessica, la sorella più grande. Da quanto ha raccontato infatti 47 anni fa, in Etiopia, ci fu una rivoluzione che spodestò il bisnonno e suoriuscì a scappare e a salvarsi. “Mioè scappatouna persona ...

