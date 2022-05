Camion a fuoco in galleria A26, nessun ferito (Di sabato 14 maggio 2022) Un Camion ha preso fuoco in una galleria autostradale della A26 Genova - Alessandria nei pressi del capoluogo ligure. Non risultano feriti. I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Unha presoin unaautostradale della A26 Genova - Alessandria nei pressi del capoluogo ligure. Non risultano feriti. I vigili delhanno avviato le operazioni di ...

Advertising

lavocedigenova : Prende fuoco un camion sull'A26, temporaneamente chiuso il bivio con l'A10 (FOTO) - occhio_notizie : Camion va a fuoco in galleria sull'A26 #Genova-#Alessandria | - genovatoday : Camion prende fuoco in galleria, traffico bloccato - davidallegranti : Apprendiamo che è andato a fuoco un camion che trasportava detersivi. Detersivi che si sono riversati in strada. Per un’Italia più pulita. - toscanamedianew : Camion di detersivi va a fuoco, lunghe code in A1 -