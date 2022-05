Camavinga: «So che giocare al Real a 20 anni non è da tutti ma preferisco viverla con distacco» (Di sabato 14 maggio 2022) Eduardo Camavinga ha raccontato il suo rapido adattamento al Real Madrid: «tutti mi hanno fatto sentire a mio agio», ha dichiarato a France Football. È il calciatore più giovane della rosa a disposizione di Ancelotti. Su L’Equipe si legge di un ragazzo intelligente. Dice che la sera in cui il Real ha vinto la Supercoppa di Spagna ha capito davvero la grandezza del club in cui era approdato. S’aspettava che dopo aver alzato la coppa in campo, la festa sarebbe continuata negli spogliatoi. Non è così. «Mi sono reso conto delle differenze col Rennes. All’epoca, quando vincevamo una partita, facevamo qualsiasi cosa. (Ride.) Qui, è solo dopo le grandissime vittorie che ci si può lasciare andare a certe emozioni» In Arabia Saudita aveva giocato solo dieci minuti. Casemiro-Kroos-Modric davanti, l’impressione di una scelta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Eduardoha raccontato il suo rapido adattamento alMadrid: «mi hanno fatto sentire a mio agio», ha dichiarato a France Football. È il calciatore più giovane della rosa a disposizione di Ancelotti. Su L’Equipe si legge di un ragazzo intelligente. Dice che la sera in cui ilha vinto la Supercoppa di Spagna ha capito davvero la grandezza del club in cui era approdato. S’aspettava che dopo aver alzato la coppa in campo, la festa sarebbe continuata negli spogliatoi. Non è così. «Mi sono reso conto delle differenze col Rennes. All’epoca, quando vincevamo una partita, facevamo qualsiasi cosa. (Ride.) Qui, è solo dopo le grandissime vittorie che ci si può lasciare andare a certe emozioni» In Arabia Saudita aveva giocato solo dieci minuti. Casemiro-Kroos-Modric davanti, l’impressione di una scelta ...

