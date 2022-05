Calcio: lo Spezia vince 3 - 2 in casa dell'Udinese ed è salvo (Di sabato 14 maggio 2022) Andando a vincere 3 - 2 sul campo dell'Udinese lo Spezia 2 - 3 ha ottenuto la permanenza in serie A con una giornata di anticipo sulla fine del campionato. Nell'altro anticipo del 37mo turno il Torino ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Andando are 3 - 2 sul campolo2 - 3 ha ottenuto la permanenza in serie A con una giornata di anticipo sulla fine del campionato. Nell'altro anticipo del 37mo turno il Torino ...

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - Boboj29 : Verona 0 Torino 1 Piu' calci che calcio Udinese 2 Spezia 3 Liguri salvi ,Venezia automaticamente in B Roma-Venezia Non conta un cazzo - Ticinonline : Spezia salvo, Venezia in B @SerieA - giornaleradiofm : Calcio: lo Spezia vince 3-2 in casa dell'Udinese ed è salvo - solopallone : Serie A: Udinese-Spezia 2-3, Verona-Torino 0-1 -