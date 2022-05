Bianca Guaccero furiosa contro le bugie: "Siete uno schifo come..." (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la chiusura di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha scelto le Iene per un monologo sulle calunnie alle quali è stata sottoposta: sta male? È disperata? Nemmeno per idea. Leggi su comingsoon (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la chiusura di Detto Fatto,ha scelto le Iene per un monologo sulle calunnie alle quali è stata sottoposta: sta male? È disperata? Nemmeno per idea.

Advertising

zazoomblog : Bianca Guaccero lo sfogo a ‘Le Iene’: “Cose non vere su di me” - #Bianca #Guaccero #sfogo #Iene’: #“Cose - infoitcultura : Bianca Guaccero, le accuse choc: 'Su di me, atti di violenza' - infoitcultura : Bianca Guaccero sbotta a Le Iene: ecco la verità sulla mia “malattia” e sul perché ha lasciato la Rai (VIDEO) - rada_maja : RT @rada_maja: ??????Bianca Guaccero , attrice e conduttrice, compie 41 anni ???? - konlazeta : ??????la tocca piano, era ora Bianca Guaccero: “Sapete quale malattia ho, che “merita” titoli come quelli che ho letto… -