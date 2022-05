Basilico | l’errore che tutti facciamo quando lo compriamo al supermercato

Leggi su leggilo

(Di sabato 14 maggio 2022)cheloal: ecco come risolverlo ed evitare che si secchi. Tra le piante aromatiche più utilizzate nella cucina italiana c’è sicuramente il, che col suo profumo è capace di arricchire ogni piatto con un ‘tocco’ davvero particolare. Per chi non ne ha una pianta in casa, L'articolo proviene da Leggilo.org.