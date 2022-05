Vie del Mare, da Salerno nuovi collegamenti con le isole (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Salerno e il suo intero territorio più vicini alle isole grazie ai collegamenti con gli aliscafi ed i traghetti di Alicost. La promozione del turismo nel territorio provinciale di Salerno passa attraverso le vie del Mare come è stato ribadito questa mattina nel corso dell’incontro che, presso la stazione marittima di Salerno, ha presentato la riconferma dei collegamenti che, a partire dal 16 giugno, ogni giorno, tranne il martedì consentono da Sapri di raggiungere le isole Eolie e il nuovo collegamento che, con inizio dal 1 giugno dal molo Manfredi del porto di Salerno, consentirà di raggiungere Procida. A sottolineare il valore dell’iniziativa, alla presenza dei vertici di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutie il suo intero territorio più vicini allegrazie aicon gli aliscafi ed i traghetti di Alicost. La promozione del turismo nel territorio provinciale dipassa attraverso le vie delcome è stato ribadito questa mattina nel corso dell’incontro che, presso la stazione marittima di, ha presentato la riconferma deiche, a partire dal 16 giugno, ogni giorno, tranne il martedì consentono da Sapri di raggiungere leEolie e il nuovo collegamento che, con inizio dal 1 giugno dal molo Manfredi del porto di, consentirà di raggiungere Procida. A sottolineare il valore dell’iniziativa, alla presenza dei vertici di ...

