Vaccini Covid, accordo Ue-Pfizer per consegna in autunno (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Vaccini contro il Covid, la Commissione Europea ha firmato un accordo con BioNTech e Pfizer per la modifica del calendario di consegna. Con questa intesa le dosi, attese per giugno, potranno invece essere consegnate agli Stati membri a partire da settembre e per tutto l’autunno-inverno 2022-23, quando i Vaccini esistenti dovrebbero essere stati adattati alle nuove varianti del Sars-CoV-2 in circolazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) –contro il, la Commissione Europea ha firmato uncon BioNTech eper la modifica del calendario di. Con questa intesa le dosi, attese per giugno, potranno invece esserete agli Stati membri a partire da settembre e per tutto l’-inverno 2022-23, quando iesistenti dovrebbero essere stati adattati alle nuove varianti del Sars-CoV-2 in circolazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

