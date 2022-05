Ultime Notizie – Guerra Ucraina, Kiev lancia ‘Invaders’: informazioni su prigionieri Russia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino ha lanciato un sito web, ‘Invaders’, che fornisce le informazioni sui prigionieri di Guerra delle forze armate russe che hanno invaso il territorio dell’Ucraina dal 24 febbraio. Lo riferisce ‘Ukrainska Pravda’ che cita lo stesso Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Attualmente sul sito ci sono i nomi e le posizioni di 498 prigionieri. “Il portale potrà essere utilizzato dai cittadini russi, in particolare le famiglie dei soldati o i loro conoscenti, per ottenere informazioni sullo stato e la posizione dei prigionieri”, sottolinea il Consiglio. I parenti dei prigionieri di Guerra russi “saranno in grado di contattare i rappresentanti del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino hato un sito web,, che fornisce lesuididelle forze armate russe che hanno invaso il territorio dell’dal 24 febbraio. Lo riferisce ‘Ukrainska Pravda’ che cita lo stesso Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Attualmente sul sito ci sono i nomi e le posizioni di 498. “Il portale potrà essere utilizzato dai cittadini russi, in particolare le famiglie dei soldati o i loro conoscenti, per otteneresullo stato e la posizione dei”, sottolinea il Consiglio. I parenti deidirussi “saranno in grado di contattare i rappresentanti del ...

