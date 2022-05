Twitter | Elon Musk | «L’accordo è temporaneamente sospeso» E il titolo crolla

(Di venerdì 13 maggio 2022) «con». A scriverlo èin un tweet dove parla degli sviluppi dell’intesa definita lo scorso 25 aprile con il social network fondato nel 2006. Alla base della decisione una denuncia per numerosi account falsi. «in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti», ha spiegatodal suo profilo.dal canto suo rassicura sul dato: «La media di account falsi o di spam durante il primo trimestre del 2022 ha rappresentato meno del 5% degli utenti attivi giornalieri mensili», scrive in un documento. Mavuole vederci chiaro. L’operazione di acquisto annunciata ...

