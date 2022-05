Senato | M5S | ' Licheri | Ferrara | Nocerino | Sileri e Taverna in comm Esteri'

Advertising

davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - davidefaraone : In quale articolo del regolamento del Senato sta scritto che la Presidenza della commissione Esteri spetta al M5S?… - johnny_libero : #lariachetirala7 #La7 questo è il #PD @pdnetwork stò ARROGANTE BUGIARDO ESTREMISTA DI ROMANO NE È LA SINTESI PERFET… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Per ricostituire la Commissione Esteri del #Senato #M5S ha indica #Ferrara (possibile nuovo presidente), #Nocerino, #Tav… - lucianoghelfi : Per ricostituire la Commissione Esteri del #Senato #M5S ha indica #Ferrara (possibile nuovo presidente), #Nocerino,… -

IL GIORNALE :, Conte non si conta. Poche liste alle Comunali per evitare la disfatta. Movimento ... L'inchiesta sul blitz che ha oscurato i siti web di Difesa, Iss,e Aci. Crollano i nati, ...Illo ritiene inquinante. La sintesi sta nelle nuove tecnologie: i numeri dell'impianto in ... Segretario Pd di Roma, Segretario Pd del Lazio, Collegi alla Camera ed al. Tutte caselle che ...Sono questi i nomi dei 5 senatori del Movimento 5 Stelle designati a far parte della commissione affari Esteri del Senato. In quanto membro del Governo, il senatore Sileri viene sostituito dalla ...Assologistica esprime grande soddisfazione per la storica decisione di ieri del Senato che a larga maggioranza ha approvato ... Assologistica ringrazia in particolare il Senatore Gabriele Lanzi (M5S), ...