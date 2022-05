Perisic, rinnovo con l’Inter ormai sfumato? «Ha già un altro accordo» (Di venerdì 13 maggio 2022) Perisic Inter: decisione presa. Il croato avrebbe già l’accordo con un altro club, che farebbe sfumare l’opzione rinnovo Il rinnovo di Ivan Perisic continua a tardare con l’Inter. Ma l’ipotesi sembra essere già sfumata… Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l’esterno croato avrebbe un accordo già formalizzato con il Chelsea. Perisic e i Blues sarebbero in linea su tutto: mancherebbero solo le visite mediche e gli ultimi dettagli da limare per il suo passaggio a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)Inter: decisione presa. Il croato avrebbe già l’con unclub, che farebbe sfumare l’opzioneIldi Ivancontinua a tardare con. Ma l’ipotesi sembra essere già sfumata… Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l’esterno croato avrebbe ungià formalizzato con il Chelsea.e i Blues sarebbero in linea su tutto: mancherebbero solo le visite mediche e gli ultimi dettagli da limare per il suo passaggio a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

