Pechino Express | vincono I Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale

Advertising

fraversion : ma chi se ne frega di Achille Lauro fuori da #Eurovision quando abbiamo una Victoria Cabello trionfatrice di Pechin… - IlContiAndrea : Brava #VictoriaCabello ti sei stra meritata la vittoria a #PechinoExpress, qui l’intervista CHE PORTA BENE ??… - Corriere : «Pechino Express», vincono il reality Victoria Cabello e Paride Vitale - _neardeath : Mai lamentata degli spoiler PERÒ ALMENO 24 ORE FATELE PASSARE PRIMA DI METTERE NELLE STORIES IL POST DI SKY CON “TI… - MontiFrancy82 : @PechinoExpress : Nel cuore dello skyline di Dubai incoronata la coppia vincitrice: sono “I Pazzeschi”… -

Secondi 'Mamme e figlia' Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, terzi 'Gli Sciacalli' Aurora Leone e ...La finale diè stata chiusa con il trionfo di Victoria Cabello e Paride Vitale. La coppia di viaggiatori si è distinta fin da subito per essere partiti organizzati e decisi a conquistare la ...Victoria Cabello e Paride Vitale hanno vinto la nona edizione di «Pechino Express». L'inarrestabile coppia di amici si è aggiudicata il primo posto nel reality battendo per un soffio «Mamma e Figlia», ...La svolta arriva negli anni 2000 con ‘le Iene’, fino alla Rai accanto a Giorgio Panariello, che pure ha una passione per i cani, al Festival di Sanremo. Prende parte come attrice a diversi film italia ...