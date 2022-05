Nato, Erdogan: «Non vedo con favore l’ingresso di Finlandia e Svezia» (Di venerdì 13 maggio 2022) La Turchia non ha ancora espresso una posizione ufficiale in merito ma il suo presidente accusa i due Paesi scandinavi di essere «la casa d’accoglienza dei terroristi curdi». Leggi su corriere (Di venerdì 13 maggio 2022) La Turchia non ha ancora espresso una posizione ufficiale in merito ma il suo presidente accusa i due Paesi scandinavi di essere «la casa d’accoglienza dei terroristi curdi».

