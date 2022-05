Milinkovic-Savic: la Juventus prepara una nuova offerta, soldi più un titolare (Di venerdì 13 maggio 2022) La Juventus continua ad inseguire il sogno Milinkovic-Savic; la società bianconera sembra stia preparando una nuova offerta per il serbo. Nel prossimo mercato estivo, la Juventus deve essere tra le principali protagoniste perché l’obiettivo, tanto difficile quanto necessario, è quello di regalare ad Allegri quei rinforzi di cui il tecnico ha bisogna per tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste in ambito internazionale. Uno dei principali reparti da rinforzare è, senza nessun dubbio, il centrocampo dove, tra infortuni e una serie di prestazioni non ottimali, il club ha avuto qualche difficoltà di troppo. Tra i possibili rinforzi, la società sogna l’arrivo di Milinkovic-Savic; ecco l’ultima idea ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Lacontinua ad inseguire il sogno; la società bianconera sembra stiando unaper il serbo. Nel prossimo mercato estivo, ladeve essere tra le principali protagoniste perché l’obiettivo, tanto difficile quanto necessario, è quello di regalare ad Allegri quei rinforzi di cui il tecnico ha bisogna per tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste in ambito internazionale. Uno dei principali reparti da rinforzare è, senza nessun dubbio, il centrocampo dove, tra infortuni e una serie di prestazioni non ottimali, il club ha avuto qualche difficoltà di troppo. Tra i possibili rinforzi, la società sogna l’arrivo di; ecco l’ultima idea ...

Advertising

RhadeaJuventini : RT @TUTTOJUVE_COM: Milinkovic Savic, la priorità della Juventus - andrefass1 : @Bresingar_ Per me è sacrificabile se Pagano la clausola. Ci compriamo 2-3 giocatori forti: Bremer Milinkovic Savic e Antony - TUTTOJUVE_COM : Milinkovic Savic, la priorità della Juventus - vlahovismopuro : Pogba anche con la panza sarebbe il nostro miglior centrocampista per distacco sempre e ovunque. Il punto è sapere… - PeppeCheCresce : Vedo già il cda di Investcorp in riunione: “Ordine del giorno: bisogna acquistare Milinkovic-Savic e chiudere il t… -