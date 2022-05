Matteo Renzi racconta una discussione accesa con la moglie: “Aveva ragione lei” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ospite a Verissimo domani 14 maggio 2022 Matteo Renzi si racconta anche attraverso la famiglia, la moglie Agnese, i figli, i suoi genitori. E’ la prima volta che si siede nello studio di Silvia Toffanin e parla di se stesso evitando ovviamente la politica. Il 17 maggio è in uscita il suo libro “Il Mostro” ed ecco che Matteo Renzi si apre, sfoglia qualche pagina del libro per il pubblico di Verissimo. Confessa che non è stato semplice per la coppia, per lui e Agnese Landini, ricorda la discussione avuta con la moglie appena fu scelto come presidente del Consiglio, spiega il motivo e anche che alla fine lei Aveva ragione. Matteo Renzi: la politica ha inquinato il legame con la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 13 maggio 2022) Ospite a Verissimo domani 14 maggio 2022sianche attraverso la famiglia, laAgnese, i figli, i suoi genitori. E’ la prima volta che si siede nello studio di Silvia Toffanin e parla di se stesso evitando ovviamente la politica. Il 17 maggio è in uscita il suo libro “Il Mostro” ed ecco chesi apre, sfoglia qualche pagina del libro per il pubblico di Verissimo. Confessa che non è stato semplice per la coppia, per lui e Agnese Landini, ricorda laavuta con laappena fu scelto come presidente del Consiglio, spiega il motivo e anche che alla fine lei: la politica ha inquinato il legame con la ...

