Mancano i medici all’ospedale “Curto”, sospese le attività di chirurgia (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPolla (Sa)- Mancano i medici in reparto e chiude la chirurgia. Accade all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, nel nosocomio Valdianese, dove a causa della carenza di medici chirurghi, il reparto di chirurgia generale chiude i battenti con la sospensione di tutte le attività di ricovero urgenti e non urgenti. “Il provvedimento di sospensione adottato dal direttore sanitario- fanno sapere dal sindacato Cisl Fp Salerno del presidio di Polla, Antonio Cervone, Climaco Gianfranco e Procaccio Giuseppe, in una nota indirizzata ai vertici dell’Asl di Salerno –necessita di una urgente risoluzione per ripristinare un servizio essenziale alla comunità quale la chirurgia. La sospensione delle attività di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPolla (Sa)-in reparto e chiude la. Accade“Luigi” di Polla, nel nosocomio Valdianese, dove a causa della carenza dichirurghi, il reparto digenerale chiude i battenti con la sospensione di tutte ledi ricovero urgenti e non urgenti. “Il provvedimento di sospensione adottato dal direttore sanitario- fanno sapere dal sindacato Cisl Fp Salerno del presidio di Polla, Antonio Cervone, Climaco Gianfranco e Procaccio Giuseppe, in una nota indirizzata ai vertici dell’Asl di Salerno –necessita di una urgente risoluzione per ripristinare un servizio essenziale alla comunità quale la. La sospensione delledi ...

