Lewandowski rifiuta il prolungamento | aria d’addio col Bayern Monaco

Advertising

sportface2016 : #Lewandowski rifiuta il prolungamento: aria d'addio col #BayernMonaco - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi - napolimagazine : MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi -

"La macchina da gol Robertlascerà il club entro l'estate del 2023", assicura il quotidiano Sport Bild: "Nelle ultime settimane il miglior giocatore Fifa 2021 ha annunciato ai suoi ...Anche Robertsi è detto d'accordo, scrivendo su Twitter: "I giocatori e i tifosi russi non sono i colpevoli, ma non possiamo fingere che non stia accadendo niente". Altri giocatori ...Robert Lewandowski, secondo quanto riporta la stampa tedesca, ha rifiutato il prolungamento di contratto con il Bayern Monaco. Il bomber polacco è in scadenza nel giugno 2023 ed ha aperto ...Secondo la stampa tedesca il bomber polacco potrebbe partire già nella prossima estate per evitare di andare via a costo zero nel 2023 ...