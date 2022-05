La Miwa elimina Lamezia e si regala la semifinale play off

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUna superEnergia silaoff. I cinghiali vincono anche gara 2 controal Palatedeschi; gli azzurrocelesti sfoderano una super prestazione, vincendo 78-50. Domenica 22 maggio i sanniti andranno nella tana di Trinità che ha superato il Basket Bellizzi nel primo turno. Coach Parrillo deve fare a meno di capitan Rianna, ma ritrova Marcello Parrillo, negativizzatosi dal covid; nelle fila calabresi non c’è il brasiliano Terreni. Cominciano forte i padroni di casa con due bombe di Smorra per il 6-0 di parziale, in difesa Ordine cancella Monier lanciato a canestro. Lasale fino al +10,si scuote con la tripla di Sakellariou. Alunderis replica subito, segna ancora da tre Sakellariou per riportare i suoi ...