InForma | i giocatori da schierare nella 37a giornata

(Di venerdì 13 maggio 2022) I portieri daHandanovic: il capitano nerazzurro sarà galvanizzato dalla vittoria della Coppa Italia, difficile che contro il Cagliari possa subire gol. Silvestri: contro lo Spezia può portare a casa un clean sheet, visto che fra le mura amiche l’Udinese nelle ultime partite non sta subendo troppe reti. Rui Patricio: per la Roma è l’ultima gara all’Olimpico, contro il Venezia non dovrebbero esserci grossi problemi. Schieratelo. Ospina: si è ripreso la maglia da titolare e in casa contro il peggior attacco del campionato (Genoa) non si può lasciare fuori. Sepe: la Salernitana sta prendendo pochi gol e ora deve fare lo sprint finale se vuole raggiungere la salvezza. A Empoli i campani non possono sbagliare. I difensori daDumfries: è partito dalla panchinafinale di Coppa Italia, ora torna titolare. ...

