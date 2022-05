Il buco nero al centro della Via Lattea: "Si evolve rapidamente" (Di venerdì 13 maggio 2022) La prima immagine del buco nero al centro della Via Lattea, la nostra galassia, è come il "Sacro Graal". Così le ricercatrici e i ricercatori che sono riusciti nell'impresa descrivono l'importanza del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) La prima immagine delalVia, la nostra galassia, è come il "Sacro Graal". Così le ricercatrici e i ricercatori che sono riusciti nell'impresa descrivono l'importanza del ...

Link4Universe : Siamo i primi esseri umani a vedere direttamente com'è fatto il buco nero al cento della Via Lattea! Previsioni fat… - Link4Universe : Ecco quanto è grande l'orizzonte degli eventi del buco nero Sagittarius A*, al centro della Via Lattea: coprirebbe… - Link4Universe : Eccoli visti insieme, il buco nero di M87, 2.4 miliardi di volte la massa del Sole, con accanto quello della Via La… - Frutta26 : RT @Link4Universe: Ci vogliono almeno 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 gatti (4kg in media ognuno) per avere la massa del buco ne… - AlexanderLandSp : RT @Lory0074: Il buco nero si trova a circa 26.000 anni luce di distanza, direi di avviarci -