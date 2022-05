Il 14enne che sfrecciava in autostrada a bordo dell’auto, con i suoi genitori (Di venerdì 13 maggio 2022) Stava tranquillamente sfrecciando a bordo dell’automobile, con al fianco i suoi genitori. Quella che sembrava essere una tranquilla gita fuori porta di un’allegra famiglia, invece, ha rappresentato un grave rischio per tutti gli altri automobilisti. Perché al volante c’era un 14enne che guida in autostrada, senza avere la patente e senza avere i requisiti anagrafici minimi per poter sostenere gli esami. A individuarlo è stata una pattuglia della Polizia stradale di Palmanova che hanno intercettato la vettura sulla A4, tra Latisana (in provincia di Udine) e Portogruaro. 14enne guida in autostrada al fianco dei genitori, multati L’auto della Polizia si è vista superare da questa vettura in autostrada. Vedendola ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Stava tranquillamente sfrecciando amobile, con al fianco i. Quella che sembrava essere una tranquilla gita fuori porta di un’allegra famiglia, invece, ha rappresentato un grave rischio per tutti gli altri automobilisti. Perché al volante c’era unche guida in, senza avere la patente e senza avere i requisiti anagrafici minimi per poter sostenere gli esami. A individuarlo è stata una pattuglia della Polizia stradale di Palmanova che hanno intercettato la vettura sulla A4, tra Latisana (in provincia di Udine) e Portogruaro.guida inal fianco dei, multati L’auto della Polizia si è vista superare da questa vettura in. Vedendola ...

Advertising

romalifenews : Gli agenti stanno cercando di identificare il resto del branco che ha preso parte all'aggressione #Roma #13maggio - AnchequiPrande : devo capire quanta gente minorenne mi segue e smettere di seguirla perché vedo davvero tweet che solo una 14enne potrebbe scrivere - heartlessfred : è assurdo tutto wuesto sto vivendo una finzione sto intrappolata in un sogno fatto dalla me 14enne nel 2012 che asp… - giampi1970 : @Gazzetta_it Siamo nella piena libertà, di parole e di azione. È vero. Non si può cavare del sangue da una rapa. Ec… - camiquadrelli : Oh sono sempre stata scambiata per più grande e ora c’è sta ragazzina 14enne che dice che dimostro 16 anni. Che urtoo -