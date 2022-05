“Ho sbagliato, chiedo scusa”. Isola, tutti senza parole dopo la confessione (totalmente inaspettata) del naufrago (Di venerdì 13 maggio 2022) Roger Balduino chiede scusa a tutti. Il naufrago all’Isola dei Famosi recentemente è stato al centro di numerose polemiche per alcuni suoi atteggiamenti. Già qualche giorno fa sia Laura Maddaloni che Lory Del Santo si erano lamentate. “Roger fa la sua strategia, lui vuole vincere – le parole della moglie di Clemente Russo – Tradire le persone a lui vicine in questo momento pur di arrivare più e lungo possibile”. Sull’Isola Roger è diventato pure leader, ma l’avversione nei suoi confronti non è diminuita. Anche Lory Del Santo ha confidato al proprio compagno Marco Cucolo: “È una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te”. Come se non bastasse Laura ha spiegato ad Estefania: “Sta fingendo un amore vero con te”. E lei ci è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Roger Balduino chiede. Ilall’dei Famosi recentemente è stato al centro di numerose polemiche per alcuni suoi atteggiamenti. Già qualche giorno fa sia Laura Maddaloni che Lory Del Santo si erano lamentate. “Roger fa la sua strategia, lui vuole vincere – ledella moglie di Clemente Russo – Tradire le persone a lui vicine in questo momento pur di arrivare più e lungo possibile”. Sull’Roger è diventato pure leader, ma l’avversione nei suoi confronti non è diminuita. Anche Lory Del Santo ha confidato al proprio compagno Marco Cucolo: “È una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te”. Come se non bastasse Laura ha spiegato ad Estefania: “Sta fingendo un amore vero con te”. E lei ci è ...

