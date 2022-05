Guido Trombetti: “Futuro Spalletti, c’è solo una cosa da fare” (Di venerdì 13 maggio 2022) Guido Trombetti ex rettore dell’Università Federico II di Napoli ha parlato del Futuro di Spalletti a Radio Marte. Ecco quanto ha detto. La panchina di Spalletti non è minimamente in discussione, non si può cambiare un tecnico l’anno. In queste ultime settimane ha abbandonato quella calma che si è cucito addosso da un’anno, ora sembra essere tornato lo Spalletti di sempre. Se Spalletti crea le premesse per un cattivo rapporto o per un nervosismo diffuso fa un grande errore, deve mantenere i nervi saldi e dialogare con la stampa che fa solo il suo dovere. Noi qui a Napoli abbiamo una fortuna, qualsiasi cosa accade è colpa di De Laurentiis. Pensare che voglia cacciare Spalletti, inventando una delle sue trame, è assurdo. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022)ex rettore dell’Università Federico II di Napoli ha parlato deldia Radio Marte. Ecco quanto ha detto. La panchina dinon è minimamente in discussione, non si può cambiare un tecnico l’anno. In queste ultime settimane ha abbandonato quella calma che si è cucito addosso da un’anno, ora sembra essere tornato lodi sempre. Secrea le premesse per un cattivo rapporto o per un nervosismo diffuso fa un grande errore, deve mantenere i nervi saldi e dialogare con la stampa che fail suo dovere. Noi qui a Napoli abbiamo una fortuna, qualsiasiaccade è colpa di De Laurentiis. Pensare che voglia cacciare, inventando una delle sue trame, è assurdo. ...

