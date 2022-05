Gerusalemme | tensione e incidenti ai funerali della giornalista uccisa

(Di venerdì 13 maggio 2022) Sono iniziati in un clima di fortedi Shireen Abu Akleh, la reporter colpita a morte giorni fa a Jenin durante uno scontro a fuoco fra soldati israeliani e miliziani ...

Sono iniziati in un clima di fortei funerali di Shireen Abu Akleh, la reporter colpita a morte giorni fa a Jenin durante uno scontro a fuoco fra soldati israeliani e miliziani palestinesi. All'uscita dall'...ancora altissima aper la morte della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, uccisa martedì da un proiettile a Shireen Abu Akleh durante gli scontri a fuoco tra miliziani ...Tensione ancora altissima a Gerusalemme per la morte della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, uccisa martedì da un proiettile a Shireen Abu Akleh durante gli scontri a fuoco tra miliziani pa ...A più di due giorni dalla morte della giornalista, lo scambio di accuse sulle responsabilità dell’accaduto non accenna a placarsi. Una lunga processione con migliaia di persone ha accompagnato l’ultim ...