Advertising

CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #13maggio 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti - CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #10maggio 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 6 maggio 2022 in diretta, ultima estrazione di oggi del… - zazoomblog : Estrazioni Eurojackpot di Maggio 2022 - #Estrazioni #Eurojackpot #Maggio - CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #6maggio 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti -

L', nato ufficialmente nel mese di marzo del 2012, è il primo gioco con un montepremi ... Se dopo un certo numero diviene superata la somma di 120 milioni di euro, la parte ......9 milioni di euro, premio più alto al mondo davanti alle lotterie europee dell', che ... Oltre a quella relativa al Superenalotto sono oggi in programma ledel Lotto tradizionale e ...ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI 13 MAGGIO 2022: IN ARRIVO GRANDI VINCITE Eurojackpot protagonista oggi, venerdì 13 maggio 2022, di una nuova estrazione. In palio ci sono 85 milioni di euro, un bottino ...Oggi, venerdì 13 maggio , nuovo appuntamento con Eurojackpot , il concorso europeo, in Italia gestito da Sisal . Estrazione alle ore ...