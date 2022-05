Equitazione | Klimke senza rivali nella prova di dressage ai Pratoni del Vivaro

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) La tedesca Ingridsi è concessa la miglior prestazione ai aideldidel Test Event di concorso completo, anteprima dei Fei World Championships 2022 (15-22 settembre). Con Equistros Siena Just Do It (22.70 punti negativi) l’atleta ha superato se stessa dopo che ieri aveva chiuso la prima sessione al comando con Sap Hale Bob Old (24.80). In classificaè seguita dal francese Maxime Livio con Api du Libaire (25.40) e dalla neozelandese Jonelle Price con Faerie Magnifico (25.90). Miglior italiano è Pietro Grandis che, quindicesimograduatoria d con Scuderia 1918 Future (29.30 pn), è diventato il leader della classifica valida per il Campionato Italiano Senior della specialità. Grandis precede Paolo ...