Cyberbullismo | Falco Corecom Campania | I giovani devono sapere che esiste una rete di protezione

(Di venerdì 13 maggio 2022) “L’attenzione delverso gli atti di bullismo eè sempre altissima. Abbiamo deciso di incontrare gli alunni dell’Istituto Palasciano di Pianura poiché solo pochi giorni fa un 12enne del Rione Traiano, che ricade nella stessa Municipalità di Pianura, è stato ricoverato all’Ospedale pediatrico Santobono dopo che un coetaneo gli aveva conficcato una chiave nel cranio. Un gravissimo atto di bullismo dovuto ad un banale litigio. Questi comportamenti sono assolutamente intollerabili e ci richiamano al nostro dovere. Lavorare all’interno delle scuole è fondamentale per fornire aigli strumenti necessari per imparare a riconoscere e prevenire tutti i fenomeni di bullismo e, grazie al pieno sostegno delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno sono impegnate a ...

...per l'uso consapevole della rete e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e, ... Pino Perna Presidente dell'APS Annalisa Durante, Domenico Falco Presidente del Co. Re. Com Campania, ...'Il Corecom e il consiglio regionale della Campania - ha proseguito- stanno implementando la campagna di prevenzione su bullismo e cyberbullismo in tutte e cinque le province campane e per ...