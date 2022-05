Cremlino: "Ad ora è impossibile un incontro Putin-Zelensky" (Di venerdì 13 maggio 2022) Ore 12.30 - Parla Dimitri Peskov "Non c'è alcun progresso nella stesura di un possibile documento che Putin e Zelensky possano firmare. La Russia non è contraria ad un incontro tra i due presidenti ma è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione". Lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass. Peskov ha inoltre smentito il taglio della fornitura di gas dalla Russia alla Finlandia Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Ore 12.30 - Parla Dimitri Peskov "Non c'è alcun progresso nella stesura di un possibile documento chepossano firmare. La Russia non è contraria ad untra i due presidenti ma ètenerlo senza adeguata preparazione". Lo dice il portavoce del, Dmitri Peskov, citato dalla Tass. Peskov ha inoltre smentito il taglio della fornitura di gas dalla Russia alla Finlandia

