Ciclismo su pista, Nations Cup Milton 2022: Davide Boscaro e Vittoria Bussi in finale, Silvia Zanardi per il terzo posto (Di venerdì 13 maggio 2022) La Nations Cup 2022 di Ciclismo su pista vede andare in scena a Milton, in Canada la prima sessione della seconda giornata di gare presso il Mattamy National Cycling Centre, con altri ottimi risultati per i colori azzurri. Andiamo a scoprire tutti i riscontri. Nello sprint femminile Miriam Vece è dodicesima nelle qualificazioni, poi ai sedicesimi supera la belga Nicky Degrendele (21ma), battuta per 0?370, ma agli ottavi esce per mano della colombiana Martha Bayona Pineda (5a), che si impone con un margine di 0?075. Nel chilometro maschile va in finale con il secondo crono Davide Boscaro, che chiude a 0?384 dal miglior tempo fatto registrare dal cinese Xue Chenxi, primo in 1’00?451, mentre non ce la fa Niccolò Galli, che si classifica decimo con un ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) LaCupdisuvede andare in scena a, in Canada la prima sessione della seconda giornata di gare presso il Mattamy National Cycling Centre, con altri ottimi risultati per i colori azzurri. Andiamo a scoprire tutti i riscontri. Nello sprint femminile Miriam Vece è dodicesima nelle qualificazioni, poi ai sedicesimi supera la belga Nicky Degrendele (21ma), battuta per 0?370, ma agli ottavi esce per mano della colombiana Martha Bayona Pineda (5a), che si impone con un margine di 0?075. Nel chilometro maschile va incon il secondo crono, che chiude a 0?384 dal miglior tempo fatto registrare dal cinese Xue Chenxi, primo in 1’00?451, mentre non ce la fa Niccolò Galli, che si classifica decimo con un ...

